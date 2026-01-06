राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुजरात और मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल से फैल रही बीमारियों को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। कहा कि भाजपा शासित राज्यों में हालात इतने खराब हैं कि पार्टी नगरपालिका स्तर की व्यवस्थाएं भी ठीक से नहीं चला पा रही है। एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मैनपुरी में वैध मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जनता का रोष आंदोलन का रूप लेने से पहले चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर मतदाता सूची को सही करना चाहिए।

उनका का यह बयान ऐसे समय आया है, जब गुजरात की राजधानी गांधीनगर के कुछ इलाकों में दूषित जलापूर्ति के कारण 100 से अधिक संदिग्ध टाइफाइड मामलों की रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कथित तौर पर दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत की खबरें आई थीं।

गुजरात और मध्य प्रदेश, दोनों ही राज्य भाजपा शासित हैं। इंटरनेट मीडिया ‘एक्स’ पर एक समाचार क्लिप साझा करते हुए अखिलेश ने कहा कि इंदौर के बाद अब गांधीनगर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, वह भी भाजपा की तथाकथित ट्रिपल इंजन सरकार के दौर में। सवाल उठाया कि जो पार्टी एक नगरपालिका तक नहीं संभाल पा रही है, वह राज्य और देश कैसे चलाएगी।

तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में ‘जल ही जीवन है’ का नारा बदलकर ‘जल से जीवन को खतरा है’ बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कई घोषणाएं भी कीं।