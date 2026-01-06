Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुजरात और मध्य प्रदेश में दूषित पानी से बीमारियों पर सपा का हमला, अखि‍लेश बोले- नगरपालिका भी नहीं संभाल पा रही भाजपा

    By Vivek Rao Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:39 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुजरात और मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल से फैल रही बीमारियों को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। कहा कि भ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुजरात और मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल से फैल रही बीमारियों को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। कहा कि भाजपा शासित राज्यों में हालात इतने खराब हैं कि पार्टी नगरपालिका स्तर की व्यवस्थाएं भी ठीक से नहीं चला पा रही है। एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मैनपुरी में वैध मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जनता का रोष आंदोलन का रूप लेने से पहले चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर मतदाता सूची को सही करना चाहिए।

    उनका का यह बयान ऐसे समय आया है, जब गुजरात की राजधानी गांधीनगर के कुछ इलाकों में दूषित जलापूर्ति के कारण 100 से अधिक संदिग्ध टाइफाइड मामलों की रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कथित तौर पर दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत की खबरें आई थीं।

    गुजरात और मध्य प्रदेश, दोनों ही राज्य भाजपा शासित हैं। इंटरनेट मीडिया ‘एक्स’ पर एक समाचार क्लिप साझा करते हुए अखिलेश ने कहा कि इंदौर के बाद अब गांधीनगर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, वह भी भाजपा की तथाकथित ट्रिपल इंजन सरकार के दौर में। सवाल उठाया कि जो पार्टी एक नगरपालिका तक नहीं संभाल पा रही है, वह राज्य और देश कैसे चलाएगी।

    तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में ‘जल ही जीवन है’ का नारा बदलकर ‘जल से जीवन को खतरा है’ बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कई घोषणाएं भी कीं।

    कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर गोमती रिवरफ्रंट पर महाराजा बिजली पासी की सोने की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और सभी महापुरुषों का सम्मान किया जाएगा। वहीं, प्रदेश सचिव अरविंद यादव के नेतृत्व में अखिल भारतीय महिला विकास संस्थान की महिलाओं से मिलने पर कहा की कि 2027 में सपा सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- 'एसआईआर के नाम पर NRC लागू कर रही भाजपा सरकार' अखिलेश ने भाजपा पर लगाया संविधान विरोधी होने का आरोप