'भाजपा राज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल', अखिलेश यादव ने गो मित्र योजना को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा राज में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बदहाल हो गई हैं। किसानों की कहीं सुनवाई नहीं है। जनता परेशान है, उसकी कमर महंगाई और भ्रष्टाचार ने तोड़ दी है। जब भाजपा राज का अंत होगा तभी सभी समस्याओं और परेशानियों का समाधान होगा।

वहीं सपा प्रमुख ने प्रदेश सरकार की युवाओं को गो मित्र बनाने की याेजना को लेकर भी हमला बोला। आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा, ‘उप्र के खजाने से पैसे निकालने के लिए भाजपा ने भ्रष्टाचार की एक और नहर निकाली है।’

सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि लोहिया संस्थान में एक डाक्टर के गलत इंजेक्शन लगा देने से शिकोहाबाद के अंकित राठौर का हाथ काटना पड़ गया। प्रदेश में मरीजों से इलाज के नाम पर लूट मची है।

सपा सरकार ने घायलों के लिए 108 एंबुलेंस सेवा और प्रसूताओं की सुविधा काे 102 एंबुलेंस सेवा चलाई थी। पुलिस रिस्पांस सिस्टम यूपी डायल 100 सेवा बनाई थी, परंतु भाजपा सरकार ने इन जनहित की सुविधाओं को बर्बाद कर दिया।