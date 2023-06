'असंभव को संभव कर दिखाती साइकिल', अखिलेश ने शेयर किया VIDEO तो लोग बोले- बेरोजगारी में क्या-क्या करना पड़ रहा

अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक वीडियो साझा किया जिसमें साइकिल को पानी पर चलाते हुए दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि असंभव को संभव कर दिखाती है साइकिल पानी पर भी चल जाती है! उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। कई लोगों ने जहां सपा प्रमुख का सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने तंज भी कसा।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: विपक्षी एकजुटता की कवायद में लगे अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक वीडियो ट्वीट किया तो सूबे का सियासी तापमान चढ़ने गिरने लगा। जवाब में लोगों ने न सिर्फ बेरोजगारी का मसला छेड़ दिया साथ-साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया पर भी तंज कस दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक वीडियो साझा किया, जिसमें साइकिल को पानी पर चलाते हुए दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि असंभव को संभव कर दिखाती है, साइकिल पानी पर भी चल जाती है! असंभव को संभव कर दिखाती है, साइकिल पानी पर भी चल जाती है! pic.twitter.com/8dQUbjbk9s June 27, 2023 अखिलेश ने इस ट्वीट से साफ होता है कि वह इस वीडियो के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरना चाहते थे, साथ ही साथ विरोधी पार्टियों को यह संदेश भी देना चाह रहे थे कि साइकिल में असंभव को संभव करने का माद्दा है। उनके इस ट्वीट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। ट्विटर हैंडल @umanngjain ने अखिलेश के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि तो जाओ पानी में चुनाव लड़लो तो वहीं @GouravJain108 यूजर ने लिखा कि आने वाले समय में साइकिल पूरे देश में दौड़ने वाली है। एक यूजर @abhinav_blogger ने लिखा कि बेरोज़गारी में क्या क्या करना पड़ता है। बताते चलें कि अखिलेश इन दिनों उत्तर प्रदेश में एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वह प्रदेश स्तर पर भी ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें एंटी बीजेपी मोर्चाबंदी के लिए किसी भी पार्टी के साथ आने पर एतराज नहीं है।

Edited By: Nitesh Srivastava