INDIA vs NDA: अखिलेश यादव ने एनडीए की 38 दलों की बैठक पर किया व्यंग्य- कहा, दो और जोड़ लेते तो पूरे 40 हो जाते

लोकसभा चुनाव 2024 के ल‍िए व‍िपक्ष ने 26 पार्ट‍ियों संग इंड‍िया गठबंधन तैयार क‍िया है। ज‍िसका मुकाबला एनडीए गठबंधन से होगा। सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से उत्साहित सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि इंडिया जिताएगा इंडिया जीतेगा। इसी के साथ सपा मुखिया ने एनडीए की 38 दलों की बैठक पर भी व्यंग किया।

INDIA vs NDA: एनडीए की बैठक पर अख‍िलेश यादव ने बोला हमला

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से उत्साहित सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि इंडिया जिताएगा, इंडिया जीतेगा। उन्होंने नई दिल्ली के अशोका होटल में हुई एनडीए की बैठक को लेकर व्यंग किया...वो दो और जोड़ लेते तो 38 प्लस दो पूरे 40 हो जाते... सबने वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी ? उन्होंने ट्वीट किया ...भारतीय इतिहास आज के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के ''''बेंगलुरु आंदोलन'''' के दिन के रूप में याद रखेगा। अखिलेश सोमवार को कह चुके हैं कि बेंगलुरु से भविष्य के नए अध्याय शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के साथ तानाशाह को सत्ता से बेदखल करेगा.... हर कंधे पर जिम्मेदारी है.. अब एक नई तैयारी है। अखिलेश ने मंगलवार को कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अपनी अलग-अलग तस्वीरें भी इंटरनेट मीडिया पर शेयर की हैं। वहीं, सहयोगी दल रालोद ने ट्वीट किया, जिसमें इंडिया शब्द का विस्तार बताते हुए लिखा हमारा ''''इंडिया'''' जीतेगा। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा पर व्यंग करते कहा कि एक अकेला बोल-बोल कर 38 पार्टियों से गठबंधन कर लिया। साथ में एक वीडियो भी शेयर किया। जयन्त चौधरी ने कहा कि 2024 में एक अच्छी और जनता के लिए काम करने वाली सरकार हमें मिलेगी।

Edited By: Prabhapunj Mishra