लखनऊ, जेएनएन। Akhilesh Yadav On Manipur Violence मण‍िपुर में ह‍िंसा का दौर जारी है। वहीं, कुकी जनजात‍ि की दो लड़क‍ियों के निर्वस्त्र कराकर घुमाये जाने और यौन उत्पीड़न का वीड‍ियो वायरल होने के बाद पूरे देश में राजनीत‍ि गरमा गई है। इस मामले में सत्‍ता पक्ष और व‍िपक्ष के गठबंधन इंड‍िया के बीच बयानों की जंग जारी है। व‍िपक्ष जहां एक ओर इस मामले में संसद में पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है वहीं, इस मामले में सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव ने भाजपा, आरएसएस व पीएम मोदी पर हमला बोला।

#WATCH | Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav says, "BJP and PM are one. The hatred spread by RSS and the vote bank politics of BJP - whatever is happening in Manipur is due to this. Government must be aware of everything. It can't be that the Agencies didn't know. They must… pic.twitter.com/XH7hjQzCUM