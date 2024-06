'भाजपा की सरकार में दो तरह के सांसद बने', चुनावी नतीजों के बाद Akhilesh Yadav का रिएक्शन; BJP पर लगाया बड़ा आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया। अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की धांधली की वजह से कई सीटों पर सपा के प्रत्याशी नहीं जीत सके।

#WATCH | Lucknow: Samajwadi Party Chief and newly elected MP from Kannauj Akhilesh Yadav says, "While on one hand, NDA has won, on the other hand, Samajwadi Party has emerged as the third largest party in the country... Negative politics has ended, and an era of positive politics… pic.twitter.com/agBdgLw83Q— ANI (@ANI) June 8, 2024