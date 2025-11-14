'यूपी में नहीं चलेगा बिहार में किया खेल', अब SIR को लेकर क्या बोले अखिलेश? 

Language
    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:39 PM (IST)

    सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया, वह अब यूपी समेत अन्य राज्यों में नहीं हो पाएगा। अखिलेश ने भाजपा नेताओं पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग का नाम बदलकर 'विकास' कर दिया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर चुनाव आयोग और उसके द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो खेल एसआइआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है।

    शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में एनडीए को बंपर जीत मिली है। इसे लेकर सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि एसआइआर का ये खेल अब आगेे हम इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटी की तरह हमारा ‘पीपीटीवी’ मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा।

    एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने भाजपा नेताओं पर भी हमला बोलते हुए लिखा, लगता है लखनऊ वालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है। चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं।