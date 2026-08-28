आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर अखिलेश यादव का बड़ा दांव, मानदेय तीन गुना बढ़ाने का किया वादा; नया PDA ऑडिट जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए ऑडिट की श्रंखला में नया ऑडिट जारी कर दिया है। गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे जारी किया, ऑडिट में उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय से लेकर सुविधाओं तक पर सवाल उठाए गए हैं।

सपा की सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में तीन गुणा बढ़ोतरी व सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने आदि के वादे भी किए गए हैं। पीडीए ऑडिट में कहा गया है कि देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में तीन लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत हैं। इनमें कार्यकर्ताओं को 6000 रुपये और सहायिकाओं को 3000 रुपये मानदेय मिलता है, जो न्यूनतम वेतन से कम है।

राज्य सरकार से मिलने वाले अतिरिक्त मानदेय के मामले में यूपी, देश में 25वें स्थान पर है। डबल इंजन सरकार में इनको रिटायरमेंट भुगतान, पेंशन, वेलफेयर बोर्ड, वरिष्ठता आधारित मानदेय वृद्धि और मृत्यु मुआवजा जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलतीं हैं।

सपा ने वादा किया है कि पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त मानदेय राशि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 12000 रुपये से अधिक और सहायिकाओं के लिए 6000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 10 और 20 साल की सेवा के के बाद अतिरिक्त मासिक मानदेय दिया जाएगा।

रिटायरमेंट पर कार्यकर्ताओं को तीन लाख और सहायिकाओं को दो लाख रुपये की ग्रेच्युटी दी जाएगी। उनकी ड्यूटी केवल आंगनबाड़ी से जुड़े कामों तक सीमित रहेगी। चुनाव ड्यूटी, सर्वे, जनगणना जैसे दूसरे काम कराने पर अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। हर तीन साल में काम करने वाला स्मार्टफोन दिया जाएगा। घर-घर जाने, बैठकों, पोषण वितरण और फील्ड विजिट के लिए मासिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा।