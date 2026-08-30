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यूपी में दोबारा खोले जाएंगे बंद किए गए 26 हजार प्राइमरी स्कूल, अखिलेश यादव ने किया वादा

By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:53 PM (IST)

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर 26 हजार से अधिक प्राइमरी स्कूलों को फिर से ...और पढ़ें

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HighLights

  1. सपा सरकार 26 हजार से अधिक प्राइमरी स्कूल फिर खोलेगी।

  2. भाजपा पर शिक्षा, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर हमला।

  3. ईमानदार अधिकारियों के दुखी होने और घोटालों का आरोप।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आने पर राज्य में बंद किए गए 26 हजार से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को दोबारा खोलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि पीडीए के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसीलिए राज्य में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है।

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने हत्या करने वाले ‘गोगी’ गैंग का नाम लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा।

अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे प्रदेशों के अपराधी यूपी में वारदात करने आते हैं और बुलडोजर वाली सरकार कुछ नहीं करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अब तो दूसरे राज्यों के अपराधी यूपी में आकर अपराध करने लगे हैं। हत्यारों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ईमानदार अधिकारी दुखी हैं। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सपा की सरकार आने पर पीडीए समाज को उनकी आबादी के अनुसार अधिकार दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बचे हुए महीनों में एक लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। अब समय ही कितना बचा है। हमारी सरकार आएगी तो हम पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग का भी आडिट करवाएंगे और बताएंगे कि कितना माल कमाया गया है? उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों विभागों में बड़े पैमाने पर घोटाला व भ्रष्टाचार किया गया है।

अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर से दान का धन भी चुरा लिया गया। लोग विधान सभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मिलावटी पेट्रोल बेचा जा रहा है। त्योहार आते ही सरकार ने चीनी महंगी कर दी।

सपा अध्यक्ष ने मेरठ के तत्कालीन पुलिस कप्तान अभिषेक पांडेय पर आरोप लगाया कि उन्होंने किसान नेता मोहित जाटव व दिग्विजय भाटी को पीटा। दोनों पीड़ितों ने बताया कि मेरठ के तत्कालीन पुलिस कप्तान अभिषेक पांडेय ने उनके साथ मारपीट की।

उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित छतरमंजिल को और जेपीएनआइसी को सरकार ने बेच दिया। जेपीएनआइसी को बनाने वाले जिस आर्किटेक्ट की जांच भाजपा सरकार करा रही थी उसे दिल्ली में तीन हजार करोड़ रुपये का रेलवे स्टेशन का काम भाजपा ने दिया है।

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