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'भाजपा और आजादी, एक-दूसरे के विलोम', अखिलेश यादव ने बीजेपी और RSS पर साधा निशाना

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 06:14 AM (IST)

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और आजादी एक-दूसरे के विलोम हैं। उन्होंने भाजपा पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाने और आजादी की लड़ाई में योगदान न देने का आरोप लगाया।

भाजपा और आजादी, एक-दूसरे के विलोम: अखिलेश यादव।

भाजपा और आजादी, एक-दूसरे के विलोम: अखिलेश यादव।

HighLights

  1. अखिलेश ने भाजपा और आरएसएस को आजादी का विलोम बताया।

  2. भाजपा पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का आरोप लगाया।

  3. पार्टी कार्यकर्ताओं को सोच-समझकर बयान देने की हिदायत दी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा और आजादी एक-दूसरे के विलोम हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और उसके संगी-साथी स्वतंत्रता दिवस नहीं, विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे। इनके लिए विभाजन ही उत्सव है।

इन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो या न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान दिया है। आजादी से पहले भी इनका लक्ष्य विभाजन था और आजादी के बाद भी विभाजन लक्ष्य है।

सपा प्रमुख ने अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए कि चुनाव अब करीब है और हर कोई सोच-समझकर बयान दे।शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सपा प्रमुख ने भाजपा को घर-घर तिरंगा यात्रा के बजाय मन-मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वे आज तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। संविधान है तो स्वतंत्रता है। हम संकल्प लेते हैं कि संविधान को मजबूत करेंगे, इसके लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं।

सपा प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव अब शुरू हो गया है, केवल टिकट तय होना बाकी है। समय बहुत कम बचा है और सभी को अपनी तैयारी पूरी रखनी है। कोई नेता-कार्यकर्ता ऐसा बयान न दें, जिससे भाजपा को राजनीतिक फायदा मिले। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्चा छपवाकर देंगे कि क्या बोलना है।

अखिलेश ने प्रदेश सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बात कर रही है, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर भी प्रश्न खड़े किए। कहा कि अब सरकार के पास बहुत कम दिन बचे हैं। सरकार घबराई हुई है और इसी वजह से उसकी भाषा बिगड़ रही है।

प्रधानमंत्री की महिला आरक्षण बिल की अपील को लेकर कहा कि लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो झूठ बोलने का स्थान नहीं है। महिला विधेयक पास हो चुका है, उसे 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। यह समय रिपोर्ट कार्ड देने का है, नई-नई बातें करने का नहीं।

अखिलेश ने केंद्र सरकार से देश के क्षेत्रफल को लेकर भी जवाब मांगा और कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पहले देश का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना है। इससे पहले सपा प्रमुख ने विभिन्न जिलों के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैटपटाप देकर सम्मानित भी किया।

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