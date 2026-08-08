भाजपा सरकार ने एक्सप्रेस-वे जैसे निर्माण कार्यों में तोड़े भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड, बजट में चल रही लूट : अखिलेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के धंसने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में एक्सप्रेस-वे और अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड टूट गए हैं।

हाल ही में बना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे इसका उदाहरण है। भाजपा सरकार में बनी अन्य सड़कों का भी यही हाल है। सड़कों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ। मानकाें की अनदेखी की गयी। सबसे महंगा एक्सप्रेसवे दर्जनों जगह धंस गया। भाजपा, बेहद जानलेवा पार्टी है।

सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार में बजट की लूट चल रही है। हर विभाग में घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार है। झूठ, लूट और बेईमानी इस सरकार की पहचान बन चुके है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक दर्जनों पानी की टंकियां टूट कर गिर गई हैं या फिर पानी भरते ही क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

कामों को देख कर लगता है कि भाजपाईयों की कमीशनखोरी का रिकार्ड सदियों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता को विकास के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है। जनता वर्ष 2027 में भाजपा को सत्ता से हटाकर उसके भ्रष्टाचारी शासन का अंत कर देगी।