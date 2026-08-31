समाजवादी पार्टी मंगलवार से शुरु करेगी UP में चुनाव प्रचार अभियान, अध्यक्ष अखिलेश यादव का एलान
Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तय किया है बूथ स्तर पर सपा को ले जाना है और पीडीए की सरकार बनाना है।
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सपा मुखिया ने भाजपा पर लगाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप
लखनऊ में अखिलेश यादव ने मीडिया से की वार्ता
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष यानी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि हमारी पार्टी का प्रचार अभियान कल से यानी मंगलवार से प्रारंभ किया जाएगा।
अखिलेश यादव ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का कल से प्रचार अभियान शुरू हो रहा है। इसकी हमने तैयारी कर ली है और इसका दायरा भी काफी व्यापक होगा।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तय किया है बूथ स्तर पर सपा को ले जाना है और पीडीए की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही भाजपा पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि BJP बाहर के लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करवा रही है।
पुलिस विभाग में PDA के साथ अन्याय
लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजावदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में भी पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है। पीडीए के लोग फील्ड की पोस्टिंग में नहीं हैं और उन्हें इमरजेंसी में छुट्टी नहीं मिलती।
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