सपा मुखिया ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कालेज के प्रस्ताव कैबिनेट से पास किए हैं। उनके दावे तो यह भी है कि हर जिले में मेडिकल कालेज खुल रहे हैं लेकिन हकीकत तो यह है कि जो पहले से मेडिकल कालेज चल रहे हैं उनमें भी दवा इलाज का उचित प्रबंध नहीं है। 700 से ज्यादा डाक्टरों का कोई अता पता नहीं हैं।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। -फाइल फोटो

लखनऊ, राज्‍य ब्‍यूरो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता को भ्रमित करने के लिए हर दिन पुरानी योजनाओं की घोषणा कर रही है। जिन योजनाओं के लिए बजट में पैसा आवंटित हो चुका है उसकी भी सरकार घोषणा कर रही है। भाजपा सरकार के सवा छह वर्ष में अब तक जनहित में एक भी योजना पूरी नहीं हो सकी। अखि‍लेश बोले- दावों से अलग है हकीकत सपा मुखिया ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कालेज के प्रस्ताव कैबिनेट से पास किए हैं। उनके दावे तो यह भी है कि हर जिले में मेडिकल कालेज खुल रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि जो पहले से मेडिकल कालेज चल रहे हैं उनमें भी दवा, इलाज का उचित प्रबंध नहीं है। 700 से ज्यादा डाक्टरों का कोई अता पता नहीं हैं। प्रतिष्ठित किंग जार्ज मेडिकल कालेज और पीजीआइ से विशेषज्ञ डाक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। संविदा पर भी अस्पतालों में डाक्टर नहीं मिल रहे हैं। 'पूरी तरह चरमरा गई हैं स्वास्थ्य सेवाएं' अखि‍लेश ने कहा, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। अस्पतालों में मरीज इलाज के अभाव में मर रहे हैं। दवाएं नहीं मिल रही हैं। हर तरफ अफरातफरी का माहौल है। अगर दिखावे के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाएं नहीं हैं तो भाजपा सरकार को तत्काल श्वेतपत्र जारी करना चाहिए ताकि पता चल सके कि सरकारी घोषणाओं और हकीकत में कितना अंतर है।

Edited By: Vinay Saxena