UP News: जलभराव और बिजली संकट को लेकर अखिलेश का भाजपा पर वार, कहा- सरकार ने प्रत्येक स्तर पर किया भ्रष्टाचार

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव।- फाइल फोटो

लखनऊ, राज्‍य ब्‍यूरो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रत्येक स्तर पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। जनता जलभराव व बिजली संकट से बेहाल है। राजधानी लखनऊ में बारिश के कारण इतनी सड़कें आज तक नहीं धंसी जितनी इस बार धंसी हैं। भाजपा की जनविरोधी नीतियों के चलते सवा छह साल में भाजपा सरकार ने प्रदेश को पिछड़ा, बीमार और बदहाल बना दिया है। सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे किए, लेक‍िन... सपा मुखिया ने सोमवार को कहा कि गाजियाबाद की कालोनियों में कई फुट तक पानी भर गया है। कई अस्पतालों में वार्डों के अंदर तक पानी भर गया है। लखनऊ में कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं। सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे किए परंतु असलियत में सिर्फ कमीशनबाजी हुई है। नतीजतन बरसात में दुपहिया-चौपहिया वाहन सवार गड्ढ़ों में गिर रहे हैं। UP Politics: ओमप्रकाश राजभर ने यूसीसी का किया समर्थन, अखिलेश पर बरसे; बोले- मायावती को बनाया जाए प्रधानमंत्री सरकार ने बिजली संकट तो स्वयं आमंत्रित किया है: अखि‍लेश बरसात में बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाने से अस्पतालों में बीमार लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। भाजपा राज में अस्पतालों की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि रोगियों को न तो दवा मिल रही है और न ही इलाज। डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी के चलते जांच और इलाज की भारी किल्लत है। सरकार ने बिजली संकट तो स्वयं आमंत्रित किया है। पहले पांच वर्ष सिर्फ जुमलेबाजी में बिताकर भाजपा दूसरे कार्यकाल के सवा साल में भी एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं कर सकी है।

Edited By: Vinay Saxena