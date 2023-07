Manipur violence मण‍िपुर में ह‍िंसा पर सपा प्रमुख व उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री अख‍िलेश यादव ने जमकर हमला बोला है। अख‍िलेश ने इस ह‍िंसा के ल‍िए आरएसएस के साथ बीजेपी को भी ज‍िम्‍मेदार ठहराया है। अख‍िलेश ने कहा क‍ि मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ है और संस्कृति का पाताल-पतन। इस मामले में सपा नेता स्‍वामी प्रसाद मौर्य ने भी हमला बोला है।

Manipur Hinsa: मण‍िपुर ह‍िंंसा पर अख‍िलेश यादव का भाजपा पर हमला

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, जेएनएन। मण‍िपुर ह‍िंसा के दौरान दो आद‍िवासी मह‍िलाओं से दुष्‍कर्म और नग्‍न कर वीड‍ियो बनाने की घटना से पूरा देश उबल उठा है। इस घटना से राजनीत‍िक सरगर्मियां अफने उफान पर हैं। एक ओर पीएम मोदी ने इस घटना के दोष‍ियों पर सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई करने की बात कही है वहीं सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव ने इस मामले में भाजपा पर हमला बोला है। अख‍िलेश ने इस शर्मनाक घटना के ल‍िए भाजपा की वोट की राजनीत‍ि और आरएसएस की नफरत को इसका जिम्‍मेदार बताया है। अख‍िलेश यादव ने ट्वीट कर कहा क‍ि मणिपुर के हालात के लिए आरएसएस की नफ़रत की नीति और भाजपा की वोट की राजनीति ज‍िम्मेदार है। बहन-बेटियों के परिवारवाले अब तो भाजपा की ओर देखने तक से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ है और संस्कृति का पाताल-पतन। PM Modi on Manipur Hinsa: 'मणिपुर की बेटियों के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी', पीएम बोले- घटना से बेहद दुखी हूं सपा के राष्‍ट्रीय महासच‍िव स्‍वार्मी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। स्‍वामी प्रसाद ने सवाल उठाते हुए कहा क‍ि मणिपुर में कुकी आदिवासी महिलाओं को नग्‍न कर जो अमानवीय और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, अत्यंत शर्मनाक व दर्दनाक व निंदनीय है। क्या यही है रामराज्य का नंगा सच?

Edited By: Prabhapunj Mishra