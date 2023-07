यूपी के पूर्वांचल में मानसून की जोरदार बारिश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे धंसने पर यूपी में अब सियासत गरमाने लगी है। सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव ने इस मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। बता दें क‍ि दो दिन की लगातार मूसलाधार बारिश के चलते आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की सड़क का एक हिस्सा धंस गया। जिसके चलते वहां पर यातायात बाधित हो गया।

Purvanchal Expressway Collapse: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे धंसने पर अख‍िलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में विकास का ही विनाश होता रहा है। खुद कोई विकास कार्य करने के बजाय भाजपा सरकार ने या तो समाजवादी सरकार के कामों पर अपना ठप्पा लगाया या फिर उन्हें बर्बाद करने का काम किया। जो भी काम किया उसमें घोटाला जरूर मिलेगा। सपा मुखिया ने कहा कि 24 घंटे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दो बार धंस चुका है। इस सड़क के लोकार्पण के बाद ही इसके धंसने की खबर थी। यहां दुर्घटना भी हो चुकी है। सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया है। यही हाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दोनों की गुणवत्ता मानकों के विपरीत है। इनकी गुणवत्ता और रखरखाव की जांच होनी चाहिए, तभी घोटाले और भ्रष्टाचार की सच्चाई का पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री इनका श्रेय ले रहे थे, अब इस भ्रष्टाचार का श्रेय कौन लेगा ? एक्सप्रेसवे के घोटाले की कड़ी में भाजपा राज में पौधारोपण का घोटाला भी सामने आ रहा है। पिछले वर्ष 31 करोड़ पौधे लगाने का सरकारी दावा था। इस वर्ष 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य घोषित है। भाजपा सरकार के छह वर्ष में 132 करोड़ वृक्ष लगाने का दावा है। सवाल यह है कि इतने पेड़ कहां लगे हैं? कितने क्षेत्रफल में पौधारोपण हुआ है? भाजपाई पारदर्शिता की बातें बहुत करते हैं उन्हें यह बताने में क्यों संकोच है कि कहां-कहां कितने पौधे लगा दिए गए? लगे हाथ ये भी बता दें कि उनके शासन काल में कितने पेड़ काटे गए हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे 340.8 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे है। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र गाजीपुर से जोड़ता है। इसके तहत राज्य के कुल नौ जिले आते हैं। जिनमें बाराबंकी, मेरठ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, मऊ और आजमगढ़ शामिल हैं। रोजाना इस एक्सप्रेस-वे से होकर लाखों गाड़ियां आती-जाती हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि सड़क का हिस्सा धंसने और यातायात ठप होने पर लाखों लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा।

