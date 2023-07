सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर करने के बाद ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला। अख‍िलेश ने कहा क‍ि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम भ्रष्टाचार एक्सप्रेसवे कर देना चाहिए। सपा मुखिया ने हाइवे पर निराश्रित गोवंश के उनकी गाड़ी के सामने आने पर एक वीडियो अपलोड करते हुए ट्वीट किया सड़क यात्रा की गति धीमी होना प्रदेश की प्रगति की गति धीमे होने के बराबर है।

Bundelkhand Expressway पर अख‍िलेश यादव का भाजपा सरकार पर तंज

Your browser does not support the audio element.