Akhilesh Yadav attack On BJP उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री और सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। सपा मुखिया ने कहा क‍ि बाढ़ राहत के नाम पर अनाप-शनाप करने का ड्रामा हो रहा है। वहीं मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान करंट लगने की दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु पर भी दुख जताया और पीड़‍ितों को मुआवजा देने की मांग की।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव ने ट्वीट कर कहा क‍ि मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान करंट लगने की दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु अत्यंत दुखद समाचार है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि! उप्र की भाजपा सरकार, सरकारी कुप्रबंधन को इसका कारण स्वीकार करते हुए, प्रायश्चित स्वरुप हर एक मृतक के परिवार को 1 सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रु का मुआवजा दे। आपदा में अवसर खोजती है भाजपा- अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार आपदा में अवसर खोजती है। बाढ़ में भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार का अवसर मुंह मांगे मिल गया है। बाढ़ राहत के नाम पर अनाप-शनाप खर्च करने का ड्रामा हो रहा है। असली जरूरतमंदो तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। बचाव कार्य नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार गड्ढ़ा भरने के नाम पर ऐसे ही कई करोड़ का बजट हवा में खपा चुकी है। गोरखपुर में बरसात ने मचाई तबाही सपा मुखिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में भारी बरसात से तबाही मची है। नाकामी से यहां तबाही मची है। एक घंटे की बारिश में गोरखपुर में तमाम गली मोहल्ले तालाब बन गए। ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो गया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में लोगों के घरों में पानी ही पानी है। क्योटो बनने वाला शहर जल में बसा शहर वेनिस बन गया है। वहां नाव की नौबत आ गई है। भाजपा का खोखला विकास जनता के सामने बेनकाब हो गया है। राम कुमार भोजवाल बने शाहजहांपुर के महानगर अध्यक्ष सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम कुमार भोजवाल (भुर्जी) को शाहजहांपुर का महानगर अध्यक्ष बना दिया है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शनिवार को उनके मनोनयन के आदेश जारी कर दिए।

