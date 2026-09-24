'जो मथुरा नहीं गए, वो कृष्ण बनने चले', अखिलेश के पोस्टर पर भाजपा ने कहा बहुरूपिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वार नया रंग ले चुका है। सपा की रायबरेली में निकली पीडीए रथ यात्रा के बीच अखिलेश को कई पोस्टरों में भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। वहीं सपा नेता विश्वास दूबे ने स्वयं को सुदामा के रूप में दर्शाया है। पोस्टर के चर्चा में आते ही भाजपाइयों ने व्यंग्य बाणों की बौछार कर दी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि जो कभी मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन करने नहीं गए, वो आज कृष्ण बनने चले हैं।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि ‘टोपी और रथ लाल लेकिन अंदर से इनका पुराना हाल’ बताया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भगवान का रूप अपनाने से पहले अखिलेश को आदर्शों को भी अपनाना चाहिए। कहा कि राजनीति में प्रतीकों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन आस्था के सम्मान एवं विचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।