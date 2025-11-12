Air India Express: लखनऊ से रस अल खैमाह के लिए सीधी उड़ान 8 दिसंबर से, डेट और टाइमिंग शेड्यूल जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कई महीने से बंद चल रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की लखनऊ से रस अल ख़ैमाह के लिए सीधी उड़ान फिर से शुरू होगी। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से यह उड़ान आठ दिसंबर को शुरू होगी।

यूएई के रस अल ख़ैमाह के लिए लखनऊ से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आठ दिसंबर से



एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमान की बुकिंग शुरू कर दी है। विमान आई एक्स 124 लखनऊ से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 9.10 बजे रवाना होगा। रात 12.30 बजे यह विमान रस अल ख़ैमाह पहुंचेगा। वापसी में विमान आई एक्स 125 रस अल ख़ैमाह से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रात 1.30 बजे रवाना होकर लखनऊ सुबह 6.30 बजे पहुंचेगा।