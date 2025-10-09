UP Politics: कांग्रेस के संगठन सृजन में लगेगा और डेढ़ माह
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : कांग्रेस के संगठन सृजन में अभी डेढ़ माह और लगेेगा। बूथ स्तर तक कमेटियों के गठन का काम पूरा करने केे लिए पदाधिकारियों को 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। पार्टी ने मंडल स्तर तक की कमेटियों का गठन कर लिया है।
प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में ब्रज, बुंदेलखंड व पश्चिमी जोन की समीक्षा बैठक की। जिला व शहर अध्यक्षों ने अब तक गठित कमेटियों की जानकारी दी। जिला व शहर अध्यक्षों ने दीपावली का त्योहार, एमएलसी चुनाव के लिए वोटर फार्म भरवाए जाने व अन्य कार्यक्रमों के चलते बूथ स्तर तक कमेटियों के गठन को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की थी। इससे पूर्व 30 सितंबर तक संगठन सृजन का कार्य पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया था।
प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे और कांग्रेस की विचारधारा को उन तक पहुंचाएं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हर जिले में पदाधिकारी बेरोजगार युवकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं सुनें। रोजगारी की तलाश में भटक रहे युवकों को कांग्रेस की नीतियों की जानकारी दी जाए।
किसानों को भी पार्टी से जोड़ने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी की पुण्यतिथि के अवसर पर वरिष्ठ नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
