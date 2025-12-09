डेढ़ अरब रुपये से होगी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की मरम्मत, योगी सरकार ने जारी किया बजट
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकार ने डेढ़ अरब रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क के सुदृढ़ीकर ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ।आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव कार्यों पर डेढ़ अरब रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। प्रदेश के महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे में शामिल इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने यह धनराशि स्वीकृत की है।
इस प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर आगरा से लखनऊ के बीच कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। अब सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसकी मरम्मत व रखरखाव कार्यों के लिए परियोजना में प्रविधानित धनराशि के सापेक्ष डेढ़ अरब रुपये की धनराशि मंजूर की है।
इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जाएगी। यूपीडा को इसके नियमानुसार उपयोग की हिदायत दी गई है।
