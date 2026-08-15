स्वतंत्रता दिवस पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट के 30 पुलिसकर्मियों को पदक, उत्कृष्ट सेवा के लिए मिला सम्मान

जागरण संवाददाता, आगरा। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस कमिश्नरेट के 30 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके शौर्य, सराहनीय कार्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक एवं सम्मान चिह्न प्रदान किए गए। सभी को बेहतर पुलिसिंग और सेवाओं के लिए सम्मान दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर पदक की घोषणा की गई।

गृह मंत्रालय का अति उत्कृष्ट सेवा पदक एक पुलिस अधिकारी को, गृह मंत्रालय का उत्कृष्ट सेवा पदक 10 पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिह्न गोल्ड एक, प्रशंसा चिह्न सिल्वर 13 और सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न पांच पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा।

इन्हें मिलेगा गृह मंत्रालय का पदक निरीक्षक सतीश कुमार को गृह मंत्रालय का अति उत्कृष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। वहीं, निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा तथा मुख्य आरक्षी अरुण कुमार, राजन दुबे, प्रमोद कुमार, शम्भू पाण्डेय, आशुतोष सिंह, मंजीत सिंह, यतेन्द्र कुमार विमल, नितिन कुमार और अनिल कुमार को गृह मंत्रालय का उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह गोल्ड और सिल्वर से सम्मान निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिह्न गोल्ड दिया जाएगा। प्रशंसा चिह्न सिल्वर पाने वालों में उपनिरीक्षक शिवराज सिंह, विजेंद्र सिंह, जय प्रकाश, किशन पाल सिंह, अमित कुमार, विक्रम सिंह, ऋषि, आशीष त्यागी, संदीप राघव, मुख्य आरक्षी रोबिन कुमार, आरक्षी जानी बालियान, रूपेश सिंह, अंकित कुमार और दीपक सोलंकी शामिल हैं।