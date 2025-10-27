लखनऊ में चोरी के बाद पिकनिक मनाने मनाली गए चोर, पुलिस ने आरोपियों को ऐसे दबोचा
लखनऊ के बाजारखाला में पुलिस ने चार चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक निर्माणाधीन मकान में चोरी की थी। सीसीटीवी और सर्विलांस से पता चला कि चोरी के बाद वे मनाली पिकनिक मनाने गए थे। गिरोह का सरगना असगर अली पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों से नकदी, चांदी के जेवर और बाइक बरामद की है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बाजारखाला के पुराना हैदरगंज में सनी सोनी के निर्माणाधीन मकान से चोरी करने वाले चार लोगों को पुलिस ने सीसी कैमरे और सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया है। चोरी करने के बाद चारों आरोपित पिकनिक मनाने के लिए मनाली गए थे।
इस बात का राजफाश उन्होंने पूछताछ में किया है। गिरोह का सरगना मड़ियांव निवासी असगर अली पूर्व में चोरी के मामले में जेल गया था और दो अक्टूबर को छूटा था। इसके बाद नए लड़कों को गिरोह में शामिल कर चोरी को अंजाम दिया।
इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि सर्राफा व्यवसायी सनी सोनी ने अपने निर्माणाधीन पुश्तैनी मकान से गहने और नकदी चोरी होने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। सीसी फुटेज में चोर घर में आते और जाते दिखे। इसी आधार पर 150 सीसी कैमरे देखे गए और सर्विलांस टीम को भी राजफाश में लगाया गया।
छानबीन के दौरान चारों आरोपितों को बाजारखाला में भूसा मंडी से माल गोदाम जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। आरोपितों की पहचान मड़ियांव के नबी नगर निवासी असगर अली, अजीज नगर निवासी अब्दुल रहमान, अन्ना मार्केट प्रीती नगर निवासी फहद अहमद, गायत्री नगर निवासी अरसू के रूप में हुई है। आरोपित अली असगर के खिलाफ पहले भी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर इनके पास से एक लाख रुपये नकद, चांदी के जेवर और बाइक बरामद की है।
