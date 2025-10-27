लखनऊ में चोरी के बाद पिकनिक मनाने मनाली गए चोर, पुलिस ने आरोपियों को ऐसे दबोचा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बाजारखाला के पुराना हैदरगंज में सनी सोनी के निर्माणाधीन मकान से चोरी करने वाले चार लोगों को पुलिस ने सीसी कैमरे और सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया है। चोरी करने के बाद चारों आरोपित पिकनिक मनाने के लिए मनाली गए थे।

इस बात का राजफाश उन्होंने पूछताछ में किया है। गिरोह का सरगना मड़ियांव निवासी असगर अली पूर्व में चोरी के मामले में जेल गया था और दो अक्टूबर को छूटा था। इसके बाद नए लड़कों को गिरोह में शामिल कर चोरी को अंजाम दिया।

इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि सर्राफा व्यवसायी सनी सोनी ने अपने निर्माणाधीन पुश्तैनी मकान से गहने और नकदी चोरी होने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। सीसी फुटेज में चोर घर में आते और जाते दिखे। इसी आधार पर 150 सीसी कैमरे देखे गए और सर्विलांस टीम को भी राजफाश में लगाया गया।