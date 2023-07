आप लखनऊ के न‍िवासी हैं और शाराब पीने के शौकीन हैं। आप अक्‍सर पैदल ही शराब लेने के ल‍िए न‍िकल पड़ते हैं और फ‍िर सोचते हैं क‍ि अब मेट्रो से नहीं जाएंगे तो अब इस मुश्‍क‍िल को आसान कर द‍िया गया है। लखनऊ मेट्रो में अब आप दो बोतल शराब के साथ सफर कर सकते हैं लेक‍िन ध्‍यान रहे क‍ि मेट्रो प्रशासन पीने की अनुमति नहीं देता है।

Lucknow News: लखनऊ मेट्रो दो बोतल शराब के साथ कर सकते हैं सफर

लखनऊ, जागरण संवाददाता। यदि आप लखनऊ मेट्रो में सफर कर रहे हैं और आपके पास शराब की बोतल है तो आप ले जा सकते हैं। लखनऊ मेट्रो में एयरलाइन के नियम लागू हैं। खुली हुई सील की बोतल ले जाने की अनुमति लखनऊ मेट्रो प्रशासन नहीं देता है। इतना ही नहीं मेट्रो स्टेशन परिसर में आप शराब नहीं पी सकते हैं। दरअसल दिल्ली मेट्रो में अब तक एयरपोर्ट लाइन की मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की अनुमति दी। दिल्ली में अब शेष सभी लाइनों की मेट्रो में भी इस नियम को लागू कर दिया गया है। दिल्ली में मिली इस सुविधा के बाद लखनऊ मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों में भी इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। लखनऊ मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर पहले से ही एयरलाइन के नियम लागू हैं। एयरलाइन में सफर करते समय दो सील बंद शराब की बोतल को आप ले जा सकते हैं। इसी तरह लखनऊ मेट्रो में भी आप सील बंद शराब की बोतल ले जा सकते हैं। हालांकि बोतल की जांच के समय आपको सुरक्षाकर्मियों को उसकी सील को दिखाना होगा। सील न होने पर बोतल लेकर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं।

Edited By: Prabhapunj Mishra