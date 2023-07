माफ‍िया अतीक अहमद की जमीन पर प्रयागराज में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने के बाद अब माफ‍िया मुख्‍तार अंसारी के जमीन कब्‍जा मुक्‍त कराकर वहां भी चार मंजिला प्रधानमंत्री आवास बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री आवास के तहत 72 फ्लैट बनाने के लिए मुख्तार अंसारी की कब्जा की कई जमीन पर नियोजन अनुभाग ने योजना का ड्राफ्ट तैयार किया है।

Mafia Mukhtar Ansari: मुख्‍तार अंसारी की जमीन पर बनेंगे पीएम आवास

लखनऊ, जागरण संवाददाता। प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराकर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने के बाद अब लखनऊ में भी ऐसी ही कार्रवाई की तैयारी है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की निष्क्रांत भूमि पर हुए कब्जे वाली जगह पर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। हर एक टावर चार मंजिला होगा। एलडीए के नियोजन अनुभाग ने प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जमीन मिलने पर एलडीए प्रधानमंत्री आवास बनाने का टेंडर जारी करेगा। एलडीए ने प्रधानमंत्री आवास के तहत 72 फ्लैट बनाने के लिए मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की डालीबाग तिलक मार्ग बटलर गंज एक्सटेंशन पर कब्जा की कई जमीन को जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। मुख्तार और उसके बेटे के निष्क्रांत भूमि पर कब्जा कर बनाए गए बंगले को वर्ष 2020 में एलडीए ने ध्वस्त कर दिया था। जबकि उसके बहनोई एजाज उर्फ एजाजुल हक और उसकी बहन फहमीदा अंसारी का भी बंगला निष्क्रांत भूमि पर बना है। निष्क्रांत भूमि को किसी को वापस करने का अधिकार राजस्व परिषद का होता है। इसे लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। डीएम ने जमीन का नक्शा संलग्न कर जो पत्र भेजा है उसमें उसका क्षेत्रफल 2341.54 वर्ग मीटर है। भूमि ग्राम जियामऊ परगना व तहसील लखनऊ के खसरा संख्या 93 का कुल रकबा पांच बीघा तीन बिस्वा और 10 बिस्वांसी है। यह भूमि उसी खसरा संख्या 93 का अंश है। एलडीए जिस जमीन को मांग रहा है उसके कुछ हिस्से को जिलाधिकारी गाजीपुर ने कुर्क किया है। भूखंड संख्या 13सी/4 रकबा 231.040 वर्ग मीटर भूमि कुर्क हो चुकी है।

