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    20 साल तक एक ही पद पर सेवा देने वाले पूर्व सैनिक के हक में आया फैसला, रक्षा मंत्रालय की दलीलें खारिज

    By Nishant Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:26 PM (GMT+05:30)

    सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) लखनऊ पीठ ने रक्षा मंत्रालय के उस आदेश को अनुचित ठहराया है, जिसमें अनिच्छा पत्र के आधार पर एक सेवानिवृत्त हवलदार को एमएसीपी ल ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सेना में तैनात रहे एक हवलदार को उसके अनिच्छा पत्र को आधार बनाकर संशोधित आश्वस्त करियर प्रगति योजना (एमएसीपी) से वंचित रखने के रक्षा मंत्रालय के आदेश को सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) की लखनऊ पीठ ने अनुचित माना है।

    पीठ ने सेना को चार माह के भीतर सेवानिवृत्त सैनिक को एमएसीपी का लाभ देने का आदेश दिया है। आदेश का अनुपालन चार माह में न करने की दशा में छह प्रतिशत ब्याज भी देय होगा।

    विकास नगर निवासी पूर्व सैनिक हवलदार आसिफ हुसैन ने चार दिसंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने उनको एमएसीपी द्वितीय का लाभ देने से इंकार कर दिया गया था। हवलदार आसिफ हुसैन सेना में 20 अप्रैल 1990 को सीधे इंस्ट्रक्टर के रूप में शिक्षा विंग में भर्ती हुए थे।

    लगभग 20 वर्षों तक एक ही पद पर सेवा देने के उपरांत वह 30 अप्रैल 2010 को सेवानिवृत्त हो गए थे। सेवा के दौरान वर्ष 2003 में उन्होंने पदोन्नति संबंधी अनिवार्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित न होने का अनिच्छा-पत्र दिया था। वर्ष 2003 में अनिच्छा-पत्र दिया गया था, उस समय एमएसीपी योजना अस्तित्व में ही नहीं थी।

    याची की ओर से उनका पक्ष अधिवक्ता विजय कुमार पांडेय ने पीठ के समक्ष रखते हुए दलील दी कि एमएसीपी योजना लागू होने के बाद उसके प्रविधानों को पूर्व प्रभाव से लागू कर वित्तीय उन्नयन से वंचित नहीं किया जा सकता।

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    याची ने यह भी कहा कि एमएसीपी नियमित पदोन्नति नहीं बल्कि केवल वित्तीय उन्नयन की योजना है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि याची ने स्वेच्छा से पदोन्नति से इंकार किया था और रक्षा मंत्रालय की नीतियों के अनुसार ऐसे सैनिक एमएसीपी के पात्र नहीं हैं। यह भी कहा गया कि उन्हें अपनी अनिच्छा वापस लेने का अवसर उपलब्ध कराया गया था, जिसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया।

    पीठ के न्यायिक सदस्य अवकाशप्राप्त न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता एवं प्रशासनिक सदस्य मेजर जनरल संजय सिंह (अवकाशप्राप्त) की खंडपीठ ने माना कि एमएसीपी योजना लागू होने से पूर्व दिए गए अनिच्छा-पत्र के आधार पर किसी सैनिक को वित्तीय उन्नयन से वंचित नहीं किया जा सकता।

    अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2011 की नीति को पूर्व प्रभाव से उन सैनिकों पर लागू नहीं किया जा सकता, जो उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। याची ने 20 अप्रैल 2006 को 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी और वह उसी तिथि से द्वितीय एमएसीपी का पात्र था।

    पीठ ने रक्षा मंत्रालय को निर्देशित दिया कि याची को 20 अप्रैल 2006 से द्वितीय एमएसीपी, वेतन एवं पेंशन का पुनर्निर्धारण, संशोधित पीपीओ एवं देय एरियर प्रदान करे।

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