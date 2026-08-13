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    नोएडा में डाटा सेंटर के लिए अदाणी समूह को समानांतर बिजली लाइसेंस देने की तैयारी, कर्मचारी व उपभोक्ता परिषद का विरोध

    By Ajay Jaiswal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:28 AM (IST)

    अदाणी समूह को नोएडा में डाटा सेंटर के लिए समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस देने की तैयारी का विद्युत कर्मचारी और उपभोक्ता परिषद विरोध कर रहे हैं। उनका म ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. अदाणी को नोएडा डाटा सेंटर के लिए बिजली लाइसेंस की तैयारी।

    2. विद्युत कर्मचारी, उपभोक्ता परिषद कर रहे हैं इसका विरोध।

    3. निजीकरण का प्रयास, निगम की वित्तीय स्थिति पर असर।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। नोएडा में डाटा सेंटर के लिए अदाणी एनर्जी साल्यूशंस स्टेप इलेवन लिमिटेड को अलग से समानांतर विद्युत वितरण का लाइसेंस देने की तैयारी है। प्रस्ताव को पिछले दरवाजे से बिजली के निजीकरण की कोशिश मानते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा विरोध किया जा रहा है। सभी का मानना है इससे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पांच अगस्त को आदेश जारी कर प्रस्तावित समानांतर लाइसेंस से संबंधित मसौदा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एक माह में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में अदाणी समूह द्वारा भी विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है।

    गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा में एनआईडीपी को पहले ही डाटा सेंटर के लिए अलग विद्युत वितरण लाइसेंस दिया जा चुका है। अब नोएडा में अदाणी समूह के डाटा सेंटर के लिए भी वैसी ही व्यवस्था किए जाने से माना जा रहा है कि भविष्य में अन्य बड़े उपभोक्ताओं के लिए भी समानांतर वितरण लाइसेंस का रास्ता खुल सकता है।

    उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि अदाणी समूह द्वारा समानांतर वितरण लाइसेंस के मामले में पहले भी विरोध दर्ज कराए जाने पर पूरा मामला वर्ष 2023 से विचाराधीन है। एक बार फिर डाटा सेंटर के लिए अलग वितरण लाइसेंस की प्रक्रिया सामने आने पर परिषद द्वारा उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए पैरवी की जाएगी।

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    वर्मा का मानना है कि डाटा सेंटर के लिए समानांतर लाइसेंस देने से मौजूदा विद्युत वितरण व्यवस्था, वितरण कंपनियों के राजस्व और उपभोक्ताओं के हित सीधे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में बड़े और अधिक राजस्व देने वाले उपभोक्ताओं के मौजूदा वितरण व्यवस्था से बाहर जाने की स्थिति में वितरण कंपनियों के राजस्व, क्रास-सब्सिडी व्यवस्था तथा उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक प्रभाव का गंभीरता से आकलन जरूरी है। साथ ही मौजूदा विद्युत नेटवर्क और उसमें किए गए निवेश की लागत-वसूली को देखना भी जरूरी है। वर्मा ने बताया कि इस संबंध में आयोग में आपत्ति दाखिल की जाएगी।

    संघर्ष समिति ने प्रस्ताव को निजीकरण की प्रक्रिया फिर शुरू करने का प्रयास मानते हुए कहा कि बिजली कर्मी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सबसे अधिक राजस्व वाले पश्चिमांचल निगम से बड़े उपभोक्ताओं के निकलने से जहां उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर होगी वहीं निजी कंपनियां सरकारी नेटवर्क का उपयोग करके लाभकारी उपभोक्ताओं को चुनने की स्थिति में हो जाएंगी।

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    समिति का मानना है कि अभी डाटा सेंटर के लिए लाइसेंस की बात है लेकिन भविष्य में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में निजी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता खोलने की व्यापक मंशा दिखाई देती है। समिति ने आयोग से मांग की है कि पूरे मामले में आवेदन, सभी दस्तावेज, प्रस्तावित क्षेत्र, उपभोक्ताओं का विवरण, नेटवर्क के उपयोग की शर्तें, राजस्व प्रभाव और सरकारी वितरण निगम पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को सार्वजनिक किया जाए।