लखनऊ में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पलटी, दो की मौत और सात लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, लखनऊ :राजधानी की आउटर रिंग रोड किसान पथ पर सोमवार शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां सैरपुर थाना क्षेत्र के रैथा अंडरपास के पास एक गाड़ी का टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। लोधमऊ गांव के निकट किसान पथ पर शाम को दुर्घटना हुई।

इस हादसे में दो महिलाओं मौत हो गई जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को राम सागर मिश्र अस्पताल से ट्रामा सेंटर के लिये रेफर किया गया।

परिवार मां चंद्रिका देवी मंदिर से लौट रहा था। टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर और लोहे के खंभे से टकरा गया। हादसे में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना सैरपुर थाना क्षेत्र के रैथा अंडरपास हुई है।