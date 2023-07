Terrorist In UP: आतंकी गतिविधियों में लिप्त सद्दाम की 9 दिन की रिमांड मंजूर, गोंडा के गांव को बनाया था बेस

Terrorist In UP उत्‍तर प्रदेश के गोंडा से दबोचे गए आतंकी शफीउल्ला उर्फ सद्दाम की 9 दिन की रिमांड मंजूर की है। सद्दाम ने गोंडा के पठानपुरवा गांव को अपना बेस बनाया था। बता दें क‍ि पूछताछ के संबंध में अभियुक्त सद्दाम को एटीएस बेंगलुरु सूरत और मुंबई ले गई है। कोर्ट से विवेचक कुलदीप तिवारी ने पूछताछ के लिए 10 दिन की अतिरिक्त पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की।

Terrorist Saddam: पत्‍नी रूबीना व आतंकी शफीउल्ला उर्फ सद्दाम

