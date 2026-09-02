लखनऊ: 87 की उम्र में समाजसेवा का जज्बा, जीके सेठ ने 300 लोगों की आंखों को दी रोशनी; नेत्रदान बना जीवन का संकल्प

जागरण संवाददाता, लखनऊ। 87 वर्ष की आयु.. जीवन का ऐसा पड़ाव जब अधिकांश लोग दुनियादारी से मुक्त होकर शांति की खोज में लग जाते हैं। घर-परिवार के प्रति भी रुझान सीमित हो जाता है। इस उम्र में भी अगर कोई समाजसेवा के प्रति समर्पित है तो उससे प्रेरित होना स्वाभाविक है। पेपर मिल कालोनी निवासी 87 वर्षीय जीके सेठ ऐसे ही विरले हैं।

नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करना और जरूरतमंदों की मदद करना उनके जीवन का संकल्प बन चुका है। बैंक में नौकरी के दौरान वह अक्सर हजरतगंज में दृष्टिबाधित लोगों को सड़क पार करते देखते थे। उन्हें देखकर वह स्वयं को उनकी जगह रखकर सोचते और कुछ करने की इच्छा रखते थे।

नौकरी की व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो सका, लेकिन यह कसक मन में बनी रही। वर्ष 1997 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने समाजसेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित जीके सेठ कहते हैं कि ‘नर सेवा नारायण सेवा’ का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

अब तक वह 300 से अधिक लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित कर चुके हैं। उनका मोबाइल फोन 24 घंटे खुला रहता है। नेत्रदान की सूचना मिलने पर वह किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के चिकित्सकों के साथ संबंधित परिवार तक पहुंचते हैं। परिवार को धन्यवाद देने के साथ वह नेत्रदान के महत्व को भी समझाते हैं।

बोतल में रखते हैं पेट्रोल

जीके सेठ स्कूटर की डिक्की में करीब 250 ग्राम पेट्रोल भी रखते हैं। रास्ते में पेट्रोल खत्म होने से परेशान किसी वाहन चालक को वह यह पेट्रोल नि:शुल्क दे देते हैं। युवाओं को भी वह वाहन में रिजर्व पेट्रोल की व्यवस्था रखने की सीख देते हैं।