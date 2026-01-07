Language
    धोखाधड़ी और धमकाने के मामले में फरार 50 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार, STF ने कानपुर पुल‍िस को सौंपा

    By Santosh Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:03 PM (IST)

    चिनहट के सेमरा से एसटीएफ ने धोखाधड़ी और धमकी देने के मामले में फरार जौनपुर निवासी 50 हजार रुपये के इनामी आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कानपुर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट के सेमरा से एसटीएफ ने धोखाधड़ी और धमकी देने के मामले में फरार जौनपुर निवासी 50 हजार रुपये के इनामी आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कानपुर के किदवई नगर और लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित को गिरफ्तार कर एसटीएफ ने कानपुर पुलिस को सौंपा है।

    एसटीएफ के उपाधीक्षक अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक जौनपुर के सिकरारा स्थित डमरुआ गांव निवासी सुरजीत कुमार ने अपने भाई दिलीप राय और भाभी रीता के साथ मिलकर कानपुर और कई अन्य शहरों में लोगों को फ्लैट और प्लाट दिलाने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये ठग लिए।

    2021 में कानपुर निवासी भगवती प्रसाद मिश्रा को व्यावसायिक फ्लैट दिलाने के नाम पर आरोपितों ने अपने और रिश्तेदारों के कई खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर करा लिए। काफी दिन बीत गया लेकिन भगवती को प्लाट पर कब्जा नहीं दिया गया। उन्होंने दबाव बनाया तो आरोपितों ने रकम लौटाने से मना कर दिया और धमकी भी दी थी। इसी आधार पर उन्होंने किदवई नगर थाने में धोखाधड़ी, धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। सोमवार की शाम एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर सेमरा से आरोपित सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया।



    करोड़ों रुपये की ठगी की आशंका

    एसटीएफ को आशंका है कि सुरजीत और उसके भाई, भाभी ने ठगी से करोड़ों रुपये जुटाए हैं। पूछताछ के आधार पर पुलिस इनके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को भी तलाश रही है। सुरजीत के खिलाफ गोमती नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा 2023 में दर्ज हुआ था। इसकी भी छानबीन जारी है।

