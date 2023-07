Flood In UP उत्‍तर प्रदेश के 75 ज‍िलों में से 14 ज‍िलों के 406 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में है। अलीगढ़ के कई गावों की फसल बाढ़ के पानी में ढूब गई। इटावा औरैया में सैकड़ो बीघा फसल पानी में डूबने से क‍िसानों के माथे पर च‍िंता की लकीरें मंडरा रही हैं। ऐसे में गंगा यमुना का बढ़ता जलस्‍तर और संकट पैदा कर रहा है।

Flood In UP: यूपी में बाढ़ से 406 गांव प्रभाव‍ित

लखनऊ, राब्यू। प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 14 जिलों के 406 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में 38,996 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा नदी कचला ब्रिज (बदायूं) और यमुना नदी प्रयागघाट (मथुरा) में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1.1 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा 8.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 12.8 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में पहली जून से अब तक 260.5 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा 256.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 102 प्रतिशत है। राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि वर्षा से प्रभावित जिलों में बचाव व राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 11, एसडीआरएफ की सात तथा पीएसी की आठ समेत कुल 26 टीमें कार्यरत हैं। औरैया, इटावा, आगरा में यमुना नदी का जलस्तर धीरे-धीरे लगातार बढ़ रहा। इससे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यमुना के किनारे बसे गांवों के लोग चिंतित हैं। बुधवार सुबह आठ बजे 104.95 मीटर पर पानी रहा तो शाम चार बजे 105.15 मीटर पर जलस्तर पहुंच गया। लेखपालों व ग्रामीण अंचलों में लगी टीमों को सतर्क किया गया है। राहत चौपालों के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा। इटावा जनपद के भरेह की सीमा औरैया जनपद से जुड़ी है। यहां पर चंबल व यमुना नदी का मिलन है। हरियाणा के यमुना नगर स्थित हथिनीकुंड व राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल में छोड़े जाने वाले पानी की वजह से अक्सर सिकरोड़ी, जुहीखा, हनुमान गढ़ी सहित बीहड़ के गांव ज्यादा प्रभावित हो जाते। औरैया तहसील के पांच और अजीतमल क्षेत्र के 19 गांव इसमें शामिल हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दोनों तहसीलों के अधिकारी ज्यादा सतर्क हैं। यहां संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों पर नजरें अधिकारी बनाए हैं। सिकरोड़ी, जुहीखा, हनुमान गढ़ी सहित अन्य गांव में राहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों को एकत्र कर उन्हें जागरूक करने का कार्य किया जा रहा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पूरी सतर्कता बरती जा रही। ग्रामीणों से राहत चौपाल में कहा जा रहा कि यदि खतरा बढ़ता है तो पुलिस या प्रशासन को सूचना दें। गोताखोरों, नाविकों को भी सतर्क किया गया है।

