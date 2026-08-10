लखनऊ पुलिस की कार्रवाई: 3707 म्यूल खाते फ्रीज, 2222 मोबाइल नंबर और 678 IMEI ब्लॉक; साइबर ठगी से ऐसे बचें

आयुष्मान पांडेय, लखनऊ। पुलिस के सामने म्यूल बैंक खातों का नेटवर्क अब चुनौती बन गया है। साइबर ठग दूसरों के नाम पर खुले बैंक खातों को कमीशन का लालच देकर या उनकी जानकारी का दुरुपयोग कर रकम मंगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर में बीते कुछ महीनों में 3707 म्यूल खातों की पहचान हुई है। इनमें 3364 खाते फ्रीज कराए जा चुके हैं, जबकि 343 खाते अभी शेष हैं। लखनऊ के पूर्वी जोन में शामिल गोमतीनगर, गुंडबा, बक्शी का तालाब से जुड़े क्षेत्र अधिक 1425 म्यूल खातों की पहचान हुई है।

अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव ने बताया कि साइबर अपराधी सीधे अपने खाते में ठगी की रकम लेने से बचते हैं। इसके लिए पहले से तैयार बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। पीड़ित से रकम ट्रांसफर कराने के बाद उसे दूसरे खातों में भेजा जाता है। कई मामलों में रकम को अलग-अलग खातों में बांटकर आगे ट्रांसफर किया जाता है। इससे रकम के वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

ठगी की रकम और पहचान छिपाने का जरिया बन रहे बैंक खाते व मोबाइल कनेक्शन किरन यादव ने बताया कि यही खाते साइबर ठगी के बाद रकम की कड़ी जोड़ने में पुलिस के लिए अहम सुराग भी बनते हैं। सिर्फ बैंक खाते ही नहीं, साइबर ठगों के मोबाइल कनेक्शन भी पुलिस के रडार पर हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर एक जनवरी से 21 जून 2026 तक 2222 संदिग्ध मोबाइल नंबर अपलोड किए गए। इनमें 1710 नंबर ब्लाक कराए जा चुके हैं। दक्षिणी जोन में सबसे अधिक 722 संदिग्ध नंबर सामने आए। इसी अवधि में 678 संदिग्ध आइएमईआइ नंबर भी चिह्नित हुए, जिनमें 599 ब्लाक किए जा चुके हैं।

ऐसे फंसाते हैं जाल में ठग मोबाइल पर बैंक खाता बंद होने, केवाइसी अपडेट, बिजली बिल बकाया, पार्सल में अवैध सामान, डिजिटल अरेस्ट, निवेश में मोटा मुनाफा या नौकरी दिलाने जैसे बहाने बनाकर संपर्क करते हैं। बातचीत के दौरान पीड़ित पर जल्द कार्रवाई का दबाव बनाया जाता है। इसके बाद लिंक भेजकर बैंकिंग जानकारी हासिल करने, एप डाउनलोड कराने या सीधे खाते में रकम ट्रांसफर कराने का दबाव बनाया जाता है।

फ्रीज खातों से रकम रोकने की कोशिश 3707 म्यूल खातों में से 3364 को फ्रीज कराया जाना पुलिस की कार्रवाई का बड़ा आंकड़ा है। इन खातों में काफी रकम भी बचाई गई है, जिससे पीड़ित की कमाई रूक सकी है। यह सिर्फ हो सका है कि पीड़ित ने ठगी की तुरंत शिकायत की है। ऐसे में ठगी की जानकारी मिलते ही तुरंत 1930 या स्थानीय साइबर क्राइम थाने में संपर्क कर शिकायत करें।

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