यूपी में 23 IPS अफसरों को मिली पहली तैनाती, 18 लाख की नौकरी छोड़ने वाले दिनेश गोदारा बने अयोध्या के एएसपी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शासन ने 23 प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों की नियमित तैनाती की है। इनमें वर्ष 2023 बैच के 12 और 2024 बैच के 11 आईपीएस अफसर शामिल हैं। जिन अफसरों की नियमित तैनाती की गई है उनमें सिविल सेवा परीक्षा में 150 वां स्थान हासिल करने वाले राजस्थान निवासी दिनेश गोदारा भी शामिल हैं। उन्हें अयोध्या का एएसपी बनाया गया है। दिनेश ने आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक किया है। उन्हें 18 लाख रुपये सालाना वेतन की नौकरी मिली थी, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सेवा का रास्ता चुना है।

वहीं दिल्ली निवासी सुभम जैन को वाराणसी भेजा गया है। मध्य प्रदेश निवासी सृष्टि जैन को अलीगढ़ में तैनात किया गया है। इसके अलावा मानसी को बस्ती, बजरंग प्रसाद को आगरा, प्रेमसुख दरिया को बुुलंदशहर, विनय कुमार यादव को सीतापुर, संचित शर्मा को नोएडा, एस दीप्थी चाह्वाण को प्रयागराज, श्लोक गौतम को हरदोई, दीक्षा भोरिया को मेरठ और सुमेध मिलिंद जाधव को बदायूं में तैनात किया गया है।