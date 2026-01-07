उत्तर प्रदेश में 20 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, माघ मेला के बीच में ही हटाए गए प्रयागराज जोन के एडीजी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बीते दिनों आईपीएस अफसरों के प्रमोशन के बाद अब उनके तबादलों का दौर प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में बुधवार को 20 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। प्रदेश में बुधवार को 20 आईपीएस अफसरों के तबादले में सबसे चौकाने वाला नाम प्रयागराज जोन के एडीजी संजीव गुप्ता का है। प्रयागराज में माघ मेला जैसे महत्वपूर्ण पर्व के बीच में ही एडीजी जोन जैसे बड़े अधिकारी को हटाया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव गुप्ता को प्रयागराज से हटाकर लखनऊ में डीजीपी आफिस से अटैच किया गया है। उनकी जगह पीटीएस जालौन में तैनात रहे ज्योति नारायण को प्रयागराज एडीजी जोन के पद पर भेजा गया है।

प्रशांत कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, तरुण गाबा को अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा, आशुतोष कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रांसफर के क्रम में आईजी मानवाधिकार उत्तर प्रदेश अपर्णा कुमार को लखनऊ में जॉइंट कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आए किरन एस को लखनऊ रेंज का आईजी बनाया गया है। एडीजी रामकुमार को अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक्स बनाया गया है। एडीजी राजकुमार को अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योति नारायण को अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन बनाया गया है।