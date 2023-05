UP: 1988 बैच के IPS विजय कुमार यूपी के नए कार्यवाहक DGP, RK विश्वकर्मा आज कार्यभार सौंप होंगे सेवानिवृत्त

UP New DGP यूपी को आज नया कार्यवाहक डीजीपी म‍िल गया है। सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को डीजी विजिलेंस डीजी सीबीसीआईडी के साथ कार्यवाहक DGP UP का अतिरिक्त कार्यभार द‍िया है। वहीं वर्तमान डीजीपी आरके विश्वकर्मा आज र‍िटायर हो रहे हैं।