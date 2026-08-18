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यूपी में 18 आईएएस अधिकारियों को मिली पहली पोस्टिंग: संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाए, आदित्य श्रीवास्तव शाहजहांपुर भेजे

By Shobhit Srivastava Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:18 AM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले 18 आइएएस अधिकारियों को विभिन्न जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में पहली तैनाती दी है। ये सभी 2024 बैच के अधिकारी हैं जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. 18 आइएएस अधिकारियों को मिली पहली तैनाती

  2. विभिन्न जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात

  3. सभी 2024 बैच के आईएएस अधिकारी हैं

राब्यू, जागरण, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले 18 आइएएस अधिकारियों को पहली तैनाती दे दी है। अभी तक सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें विभिन्न जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया है। यह सभी वर्ष 2024 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। इनमें आदित्य श्रीवास्तव को शाहजहांपुर, नौशीन को बस्ती, शौर्य अरोड़ा को बदायूं और कुनाल रस्तोगी को गोरखपुर भेजा गया है।

संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर मिली तैनाती

अयान जैन को आजमगढ़, शिवम कुमार को महराजगंज, अनिमेष वर्मा को देवरिया, अंशुल हिंदल को सुलतानपुर, शुभांशु कटियार को जौनपुर और विनोद कुमार मीना को औरैया में संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

आयुष अग्रवाल को रायबरेली

अर्पित कुमार को प्रयागराज, रिदम आनंद को कानपुर देहात, रमेश चंद्र वर्मा को बलिया, जी. अक्षय दीपक को कुशीनगर, तेजस के. को मैनपुरी, मनीषा धार्वे को झांसी, आयुष अग्रवाल को रायबरेली और अपराजिता आर्यन को लखनऊ में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती दी गई है।

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