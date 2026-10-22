उत्तर प्रदेश में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसों में 16 की मौत, 28 घायल; 3 लोग अब भी लापता

जागरण टीम, लखनऊ। प्रदेश में 24 घंटों के दौरान दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए अलग-अलग हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई। गोंडा, फतेहपुर, प्रयागराज और बस्ती में नदी-तालाब में डूबने से 10 लोगों की जान चली गई और तीन लोग लापता हैं। गोरखपुर में करंट से तीन युवकों की मौत हुई, जबकि सड़क हादसों में तीन लोगों ने दम तोड़ दिया। इन घटनाओं में 28 लोग घायल भी हुए हैं।

गोंडा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से सुमित, रामविलास और अभिषेक तिवारी की मौत हो गई। पांच युवकों को बचाने के लिए नदी में कूदे किसान तुलाराम शुक्ल भी डूब गए। उनका शव बुधवार सुबह मिला। फतेहपुर के खांभा तालाब में विसर्जन के दौरान अभिमन्यु यादव, राजन साहू और आदित्य कुमार साहू की मौत हो गई, जबकि तीन लोग लापता हैं। प्रयागराज में टोंस नदी में राहुल पांडेय और उनके चाचा अमित कुमार पांडेय की डूबने से मौत हो गई। बस्ती में मनोरमा नदी में स्नान करते समय एक युवक की जान चली गई।