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उत्तर प्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर, चीफ सेक्रेटरी को अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन का कार्यभार

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Sat, 31 Oct 2026 04:15 PM (IST)

IAS Officer Transfer: अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ ही आईआईडीसी और एसीपी दीपक कुमार के सेवानिवृत होने के कारण ...और पढ़ें

15 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया है। इनमें सात वरिष्ठ अफसर भी हैं।

15 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया है। इनमें सात वरिष्ठ अफसर भी हैं।

HighLights

  1. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के रिटायर होने के बाद कई अफसरों  को तैनात किया गया

  2. एसीएस और आईआईडीसी के पद पर भी तैनाती

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को 15 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया है। इनमें सात वरिष्ठ अफसर भी हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ ही आईआईडीसी और एसीपी दीपक कुमार के सेवानिवृत होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के बीच उनके विभागों का बंटवारा किया गया है।

मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डन का अतिरिक्त कार्यभार दिया है।

अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनात करते हुए अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, मिशन निदेशक, ग्रामीण पेयजल मिशनतथा परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार-2 को अवस्थापना एवं औयोगिक विकास आयुक्त के पद पर तैनात करते हुए अपर मुख्य सचिव एनआरआई विकास, अवस्थापना एवं औयोगिक विकास कार्य एवं अध्यक्ष, पिकप' का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आलोक कुमार को प्रमुख सचिव वित्त उत्तर प्रदेश के पद पर तैनात किया गया है।

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