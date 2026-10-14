प्रदेश में 12 विभाग मिलकर करेंगे बुजुर्गों की देखभाल, तैयार किया जा रहा देखभाल करने वालों का नेटवर्क

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के बीच उनकी देखभाल की व्यवस्था को सरकार संगठित सेवा और रोजगार के क्षेत्र के रूप में विकसित करने जा रही है।

इसके लिए प्रदेश भर में प्रशिक्षण देखभालकर्ताओं (केयर गिवर्स) का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसमें महिलाओं को विशेष रूप से जोड़कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। केयर गिवर्स के प्रशिक्षण, प्रमाणन, पंजीकरण और रोजगार को एक ही व्यवस्था से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग अलग से एक डिजिटल प्लेटफार्म भी विकसित किया जाएगा।

केंद्र सरकार के अनुसार देश में 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी 2011 में करीब 10.38 करोड़ थी, जो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की घर पर देखभाल, चलने-फिरने में सहायता, दवा और दैनिक गतिविधियों में सहयोग जैसी सेवाओं की मांग बढ़ेगी। इसके लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मई में शतायु डैशबोर्ड शुरू किया है।

इसका उद्देश्य प्रशिक्षित जीरियाट्रिक केयर गिवर्स का राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल नेटवर्क बनाना है। इसमें केयर गिवर्स के पंजीकरण और जरूरतमंद परिवारों से संपर्क की सुविधा भी है। केंद्र की ओर से राज्यों को भी इस तरह का नेटवर्क तैयार करने के लिए कहा गया है।

जिसके बाद उप्र में बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजन और अन्य जरूरतमंदों की देखभाल को संगठित करने के लिए चरूपेरखा तैयार की गई है। इसमें नोडल विभाग के रूप में समाज कल्याण सहित 12 विभागों को जिम्मा दिया गया है। इसमें कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रमाणन और जिलों में प्रशिक्षण केंद्र विकसित करेगा।