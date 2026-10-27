लखनऊ के फैजुल्लागंज के घरों में सांपों का बसेरा, कोबरा समेत पकड़े गए 110 सांप

अजय श्रीवास्तव, जागरण लखनऊ। चौड़ा फन और लंबाई एक मीटर से अधिक, किसी पर हमला कर दे तो क्या होगा? सोचकर ही डर लगता है लेकिन फैजुल्लागंज में बाढ़ से राहत पाए लोगों के सामने जहरीले सांप खतरा बन गए हैं। बाढ़ के समय घरों में बसेरा बना चुके इन सांपों को वन विभाग लगातार पकड़ रहा है। अभी तक 110 सांपों को पकड़ा गया है, जिनमें कोबरा, कामन करैत, रसल वाइपर, अजगर जैसे सांप थे। इन सांपों को पकड़ना इसलिए



मुश्किल था, क्योंकि बाढ़ के बाद अधिकांश घरों में दलदल हो गया है। पानी से घरों में गड्ढे भी हो गए हैं, जिनमें इन सांपों ने जगह बना ली थी। अब पानी निकला है तो वह भी मौका पाकर बाहर आ रहे हैं। वन विभाग ने इतनी अधिक संख्या में सांपों को देखे जाने के बाद बीस टीमें बनाईं। लखनऊ के सभी रेंज के अफसरों को तैनात किया और सांप पकड़ने में माहिर कर्मचारियों को ही लगाया गया, जिससे कोई चूक न हो सके।

फैजुल्लागंज में एक घर में मौजूद कोबरा को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो उसके चेहरे के भाव ही बता रहे थे कि हमला कर देगा। कई तो पेड़ पर लटके थे तो सहारा पाकर छतों से नीचे उतर आए थे। घर में बिजली न होने के कारण लोगों ने टार्च खरीदी और दलदल से पता चल रहा था कि सांप गुजरा है। या फिर उनकी आवाज सांप होने का अहसास करा रही थी।