लखीमपुर खीरी में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा, दो नए मरीज संक्रमित मिले; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। बरेली के बाद अब लखीमपुर खीरी में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। जिले में दो मरीजों में एच1एन1 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें एक मरीज बिजुआ और दूसरा पलिया क्षेत्र का रहने वाला है। दो मामलों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है।

सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने लोगों से वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम और खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करने की अपील की है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्थिति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संक्रमण से बचाव और समय पर उपचार बेहद जरूरी है।