PM कुसुम योजना में सोलर पंप बुकिंग की आखिरी तारीख 15 दिसंबर, किसान भाई जल्द करें आवेदन

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत सोलर पम्प स्थापित कराने के इच्छुक किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सोलर पम्प की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल 26 नवम्बर से चालू है, जो 15 दिसम्बर को बंद हो जाएगा। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे समय रहते पंजीकरण अवश्य कर लें, अन्यथा अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

बुकिंग हेतु कृषि विभाग की वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसके बाद अनुदान पर सोलर पम्प के लिए बुकिंग करें लिंक पर क्लिक कर आनलाइन बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग के समय किसानों को पांच हजार टोकन मनी आनलाइन जमा करनी होगी। पोर्टल पर जनपदवार दो एचपी और तीन एचपी के लक्ष्य प्रदर्शित हैं।

किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार पम्प क्षमता का चयन कर सकते हैं। 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए 6 इंच तथा 7.5 व 10 एचपी के लिए 8 इंच की स्वयं की बोरिंग अनिवार्य है। सत्यापन में बोरिंग अनुपयुक्त पाए जाने पर टोकन मनी जब्त कर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

जलस्तर के हिसाब से 22 फीट तक 2 एचपी सरफेस पम्प, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी, 200 फीट तक 5 एचपी तथा 300 फीट तक 7.5 व 10 एचपी के सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त माने जाते हैं।