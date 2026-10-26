लखीमपुर खीरी के दानवीर राजा रघुबर सिंह की विरासत को लखनऊ में मिला नया सम्मान

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। खीरी की झंडी स्टेट के दानवीर राजा रघुबर सिंह की लोकसेवा की विरासत आज भी लखनऊ में जीवंत है। वर्ष 1916 में उन्होंने लालबाग स्थित अपनी संपत्ति जनहित में पार्क बनाने के लिए तत्कालीन नगरपालिका को समर्पित कर दी थी।

इसी योगदान की स्मृति में झंडी राज पार्क और समीपस्थ मार्ग का नाम राजा रघुबर सिंह के नाम पर रखा गया। रविवार को उनकी पुण्यतिथि पर नगर निगम की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उनकी प्रतिमा पर नवनिर्मित छतरी का लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने छतरी का लोकार्पण किया। उन्होंने घोषणा की कि राजा साहब की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पार्क में उनकी प्रतिमा वर्ष 2000 में स्थापित की गई थी, जिसका 2011 में पुनः अनावरण हुआ था।