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    लखीमपुर : आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर घरवालों ने रास्ता किया जाम, मारपीट में हुई थी ग्रामीण की मौत

    By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:16 PM (IST)

    लखीमपुर के खमिरया गांव में मारपीट में एक ग्रामीण की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर कस्ता ममरी मार्ग जाम कर दिया। वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनक ...और पढ़ें

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    HighLights

    1. मारपीट में 65 वर्षीय किशोरी लाल की हुई मौत।

    2. परिजनों ने शव रखकर कस्ता ममरी मार्ग किया जाम।

    3. आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग।

    संवाद सूत्र, कचियानी (लखीमपुर)। मारपीट के दौरान ग्रामीण की मौत से नाराज घरवालों ने पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही कस्ता ममरी मार्ग जाम कर दिया। घरवाले मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन कर आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। मामले की सूचना पर पहुंचे सीओ मितौली व थाना पुलिस घरवालों की मान मनौव्वल में लगी है।

    मंगलवार सुबह खमिरया गांव में मामुली विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। इस दौरान 65 वर्षीय किशोरी लाल पुत्र पोहकर पर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में किशोरी लाल और उनका बेटा रजनीश घायल हुआ। इसमें किशोरी लाल की मौत हो गई।

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    बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही घरवाले आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कस्ता ममरी मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन करले लगे। मौके पर पहुंचे सीओ मितौली यादवेंद्र यादव घरवालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं घरवाले आरोपितों के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं।