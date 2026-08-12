लखीमपुर : आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर घरवालों ने रास्ता किया जाम, मारपीट में हुई थी ग्रामीण की मौत

संवाद सूत्र, कचियानी (लखीमपुर)। मारपीट के दौरान ग्रामीण की मौत से नाराज घरवालों ने पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही कस्ता ममरी मार्ग जाम कर दिया। घरवाले मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन कर आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। मामले की सूचना पर पहुंचे सीओ मितौली व थाना पुलिस घरवालों की मान मनौव्वल में लगी है।

मंगलवार सुबह खमिरया गांव में मामुली विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। इस दौरान 65 वर्षीय किशोरी लाल पुत्र पोहकर पर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में किशोरी लाल और उनका बेटा रजनीश घायल हुआ। इसमें किशोरी लाल की मौत हो गई।