लखीमपुर: दुष्कर्म के 20वें दिन पीड़िता ने तोड़ा दम, हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में चल रहा था इलाज

संवाद सूत्र, नीमगांव (लखीमपुर)। नीमगांव के कस्बा सिकंदराबाद में 22 जुलाई को दुष्कर्म की घटना से पीड़ित महिला की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 20वें दिन मौत हो गई। दुष्कर्म के बाद से महिला की हालत लगातार बिगड़ रही थी। इस पर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सिकंदराबाद कस्बा क्षेत्र निवासी एक मानसिक बीमार एवं अस्वस्थ चल रही 40 वर्षीय दलित महिला के साथ 22 जुलाई की रात यासीन ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद महिला की हालत निरंतर गंभीर होती गई। घरवालों ने उपचार कराया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ।