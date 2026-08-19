MP Accident: चंद रुपयों की उम्मीद और सड़कों पर बिछती लाशें, आखिर कब थमेगा तराई से पलायन का खूनी सफर?

धर्मेश शुक्ला, लखीमपुर। हाथों में मेहनत के कड़े छाले, जेब में चंद रुपयों की उम्मीद और आंखों में परिवार का पेट भरने का सपना, उत्तर प्रदेश के तराई अंचल का हर मजदूर इन्हीं चंद खुशियों के भरोसे हर साल अपनी माटी छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर रुख करता है। लेकिन पेट की आग बुझाने का यह कठिन रास्ता अक्सर उनके परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाला इंतजार और ताउम्र का दर्द बन जाता है।

सोमवार देर रात मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नेशनल हाईवे-719 पर हुआ दिल दहला देने वाला सड़क हादसा इसी कड़वी और खूनी हकीकत की एक और खौफनाक बानगी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई का थकाऊ काम पूरा कर सभी मजदूर एक पिकअप में सवार होकर वापस अपने गांव बेला तुरसिया (मोहम्मदी) लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के गोहद क्षेत्र में देर रात करीब एक बजे तेज रफ्तार पिकअप की सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और दूर-दूर तक चीख-पुकार मच गई।

तराई के मजदूरों की बलि लेती रही परदेस की जमीन तराई के इन मेहनतकशों के लिए परदेस की जमीन कभी भी मेहरबान नहीं रही। यह पहला मौका नहीं है जब लखीमपुर के गरीब मजदूरों के शव तिरपाल में लिपटकर गांव पहुंचे हों। रोजी-रोटी की अंतहीन दौड़ में सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अभाव में ये मजदूर बार-बार हादसों का शिकार होते रहे हैं।

साल 2021 में उत्तराखंड के चमोली (तपोवन) में आई भीषण बाढ़ और ग्लेशियर टूटने की त्रासदी में लखीमपुर खीरी (ईसानगर, निघासन और तिकुनिया) के 34 से अधिक मजदूर जलविद्युत परियोजना की सुरंग में हमेशा के लिए दफन हो गए थे।

इसी तरह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 'आल वेदर रोड' परियोजना के तहत बन रहे पुल का लोहे का ढांचा गिरने से लखीमपुर के कई मजदूर मलबे के नीचे दबकर जान गंवा बैठे थे। स्थानीय स्तर पर काम न मिलने के कारण मजदूर हर साल असुरक्षित वाहनों, ओवरलोडेड पिकअप में भेड़-बकरियों की तरह सफर करने को मजबूर होते हैं, जहां जरा सी लापरवाही उनकी पूरी गृहस्थी उजाड़ देती है। आंसुओं में डूबी गांव की गलियां मंगलवार की सुबह जैसे ही बेला तुरसिया गांव में इस हादसे की खबर पहुंची, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जिन परिवारों को अपने बेटों, पतियों और पिताओं के सकुशल लौटने और मजदूरी के पैसे घर लाने का इंतजार था, वहां अचानक चीख-पुकार और मातम छा गया।

कई मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया, तो कई बुजुर्ग मां-बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। दुख और सदमे का आलम यह था कि गांव के कई घरों में पूरे दिन चूल्हा तक नहीं जला। हर गली और चौपाल पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग एक-दूसरे को ढांढस बंधाते हुए रो पड़े।

मुआवजे की मरहम और निरुत्तर खड़े बुनियादी सवाल घटना की जानकारी मिलते ही तहसील और पुलिस प्रशासन की टीम बेला तुरसिया गांव पहुंची। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया।