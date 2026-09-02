लखीमपुर खीरी के 306 गांवों में तैयार होगा आपदा प्रबंधन का मास्टर प्लान, पुनर्वास तक बनेगी विस्तृत कार्ययोजना

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। बाढ़, अतिवृष्टि, वज्रपात और अग्निकांड जैसी आपदाओं से निपटने के लिए अब गांवों में पुख्ता तैयारी की जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राहत आयुक्त के निर्देश पर जिले की पांच प्रमुख तहसीलों के 306 गांवों में ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजना 2026-27 तैयार की जा रही है। इसमें गांव का पूरा प्रोफाइल, संभावित खतरों की पहचान, उपलब्ध संसाधनों का ब्योरा, आपदा के दौरान राहत-बचाव और बाद में पुनर्वास तक की कार्ययोजना शामिल होगी।

अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाना है। इसके तहत प्रत्येक गांव की भौगोलिक स्थिति, आबादी और आधारभूत सुविधाओं का विवरण दर्ज किया जा रहा है। पिछले 20 वर्षों में बाढ़, जलभराव, अग्निकांड, वज्रपात और सर्पदंश जैसी घटनाओं से हुई जन-धन की क्षति का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है।

योजना में गांव में उपलब्ध संसाधनों की सटीक मैपिंग की जा रही है। पक्के आश्रय स्थल, ऊंचे सुरक्षित स्थान, पेयजल स्रोत, सरकारी व निजी नाव, ट्रैक्टर, जेसीबी और जनरेटर समेत अन्य संसाधनों का विवरण दर्ज होगा। लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी जियो-स्टैंपिंग और फोटो के माध्यम से स्थलवार जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं।

संवेदनशील लोगों की बनेगी सूची बाढ़ और जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान के साथ राहत शिविर और सुरक्षित स्थान पहले से चिह्नित किए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं, नवजात, बुजुर्गों, गंभीर रोगियों और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देते हुए उनकी सूची तैयार की जाएगी।

आपदा के दौरान जिम्मेदारी भी होगी तय ग्राम स्तर पर यह भी तय होगा कि चेतावनी मिलने के बाद कौन क्या करेगा। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, राहत सामग्री वितरण और संचार व्यवस्था की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएंगी। ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के माध्यम से स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।