लखीमपुर में दो दिन से लापता किशोरी का बरामद हुआ शव, हत्या की जताई जा रही आशंका

संवाद सूत्र, सिकंदराबाद (लखीमपुर)। नीमगांव के एक गांव में 20 वर्षीय दलित किशोरी का शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में पाया गया है। किशोरी दो दिन पहले अचानक घर से गायब हो गई थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई है, जबकि परिवार ने हत्या के साथ अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। परिवार के अनुसार, किशोरी गुरुवार को घास काटने गई थी, लेकिन घर लौटने के बाद वह कहीं चली गई।

परिवार ने किसी युवक पर अगवा करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। अगले दिन, किशोरी का शव गन्ने के खेत में मिला, जिसके शरीर पर चोट और घसीटने के निशान थे। कपड़े अस्त-व्यस्त पाए गए, जिससे हत्या की आशंका और बढ़ गई।